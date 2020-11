바이든 외교분야 첫 인사‥블링컨 국무·설리번 NSC 보좌관·케리 기후변화 특사

UN주재 미국대사에는 흑인 외교관 토머스-그린필드

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 조 바이든 미국 대통령 당선인이 23일(현지시간) 외교 안보라인에 대한 인선을 발표했다.

바이든 당선인 인수위는 23일(현지시간) 토니 블링컨 전 국무부 부장관을 국무부 장관에, 제이크 설리번 전 부통령 안보보좌관을 백악관 국가안보회의(NSC) 보좌관으로 기용했다고 발표했다.

외교분야를 관장할 국무부 장관과 NSC 보좌관외에 기후변화 특사와 유엔주재 미국 대사도 발표됐다.

2기 오바마 정부에서 국무부 장관을 지낸 존 케리 전 상원의원이 기후변화를 담당할 특사로 결정됐다. 케리는 파리기후변화 협정을 체결한 장본인에서 미국의 협정 복귀를 주도할 역할을 맡게 됐다.

흑인 여성 외교관 린다 토머스-그린필드는 유엔 주재 미국대사로 발탁됐다. 국토안보부 장관에는 알레한드로 마요르카스 전 국토안보부 부장관이 결정됐다.

인수위측은 하루 전 오는 24일에 첫 내각 인선을 발표할 것이라고 예고했지만 예정보다 하루 먼저 발표했다.

