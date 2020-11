2020 Goodbye! 센스 넘치는 ‘홀리데이 기프트 모음’

프레쉬, 샤넬, 키엘, 러쉬, 록시땅, 메이크업포에버

[아시아경제 최정화 기자] 펜데믹의 서막을 열었던 2020년도 어느덧 역사의 뒤안길로 저물어간다. 벌써부터 백화점 앞엔 대형 트리가 설치됐고, 코로나19에도 미리크리스마스를 즐기려는 사람들의 발길이 트리 앞에 머물러 포즈를 취한다.

그 어느 때보다 조용하고 프라이빗한 크리스마스와 홀리데이를 보내게 될 내 소중한 가족, 연인, 친구, 동료들에게 전할 선물을 고민 중이라면, 지금 소개할 홀리데이 에디션을 눈여겨 보자. 물론, 가장 사랑하는 나 자신에게 셀프 선물하는 것도 잊지 말 것.

지친 몸과 마음을 릴렉스해 줄 샤넬, 러쉬, 록시땅의 바디케어부터 프레쉬, 키엘의 스킨케어, 더불어 반짝반짝 빛나는 메이크업포에버의 색조 아이템까지 2020년을 의미있게 마무리해 줄 ‘2020 굿바이 기프트’를 소개한다.

프레쉬 스테디셀러의 ‘미니멀 라이프’

‘미니멀리즘’과 ‘제로웨이스트’가 각광받는 요즘, 중용량 사이즈의 화장품이 인기다. 더구나 다양한 종류의 화장품을 경험해 보고 싶은 뷰티 유목민들에겐 프레쉬의 스테디 라인을 골고루 경험해 볼 수 있는 절호의 찬스! 프레쉬 '2020 홀리데이 리미티드 에디션'은 프레쉬의 ‘베스트 셀러’ 제품만을 모아 구성된 스테디 에디션이기 때문이다.

로즈&블랙티 스킨케어 라인업부터 '소이 페이스 클렌저'까지 인기템만 모아 놓은 '카운트다운 투 뷰티', 촉촉한 피부를 완성시킬 프레쉬 로즈 라인의 베스트 셀러를 모은 ‘데이&나이트 하이드레이션 세트’, 입술에 24시간 보습을 선사해주는 ‘슈가 립 3종 세트’ 등 댜양한 구성에 마음까지 풍성해진다. 여기에 집에서도 스페셜 케어가 가능한 프레쉬 '마스크팩 3종 셀프-케어 마스킹 세트'까지!

푸짐한 구성만큼 여유로운 '프레쉬 홀리데이 리미티드 에디션'으로 온정을 담은 메시지를 전달해 보자.

부츠→징글벨, 러쉬의 산타맞이 ‘트리 꾸미기’

크리스마스 트리에 러쉬의 홀리데이 에디션을 달았다. 장난스럽게 시작한 ‘트리 데코’ 치곤 제법 잘 어울린다.

굴뚝 타는 산타의 거꾸로 모습을 재치있게 표현한 ‘킨키부츠’. 특히 산타의 다리는 촉촉한 배스 멜트로 구성돼 있다. 유머러스한 생김새와는 대조적으로 자스민과 일랑일랑 오일의 관능적인 향이 홀리데이의 특별한 무드를 더한다.

‘스노우 페어리 원더볼’은 솜사탕처럼 달콤한 향기와 함께 볼 안에 깜짝 선물이 숨겨져 있다. 욕조에 넣기 전 잠깐! ‘징글벨스’를 흔들어 보자. 아름다운 종소리가 귓가에 울리는 순간, 오렌지와 파촐리의 상큼한 향이 코끝을 스친다.

베르가못 오일과 레몬오일의 향긋한 과일향이 매력적인 지팡이 모양의 ‘캔디 케인’은 여러 번 사용할 수 있다. 부드러운 머리결을 약속하는 샴푸바 ‘스노우 페어리’. 온 몸에 따스한 온기를 불어넣을 러쉬의 향긋한 배스 용품으로 힐링을 선물해 보는 건 어떤가.

모두의 워너비! 5가지로 즐기는 샤넬 N°5

단언컨데, 이 홀리데이 에디션 5종을 손에 넣는 순간, 아마도 많은 사람들이 환호성을 지를 것이다.

샤넬 ‘2020 N°5 홀리데이 콜렉션’은 무려 다섯 가지 형태로 알데이드 플로럴의 부케 향을 즐길 수 있다.

크리미한 텍스처와 은은한 잔향, 촉촉한 피부결을 선사하는 'N°5 샤워 젤과 바디로션, 바디크림'. 뿌리는 즉시 산뜻함을 경험하는 'N°5 데오드란트'. 여기에 풍부한 향은 물론, 머리결에 부드러운 윤기를 더하는 'N°5 헤어미스트'까지. 특히 헤어미스트와 데오드란트는 휴대 가능한 사이즈로 럭셔리 파우치템으로도 제격이다.

이토록 우아한 한정판을 선물하는 당신은 소중한 이에게 완벽한 홀리데이의 감동을 안겨주는 센스 만점러로 등극할 것.

누구나 부담 없이 반가운 ‘록시땅’의 힐링 기프트

시원스런 패키지와 함께 풍성한 보습과 향을 발산하는 이 큼지막한 핸드크림은 어느새 데스크를 장악한다. 마치 리코타 치즈처럼 꾸덕한 제형이 피부에 닿으면 금세 촉촉히 스며든다.

매년 정성 가득한 메시지로 감동을 전하는 ‘록시땅’이 올해 선보인 홀리데이 에디션이다.

록시땅의 시그니처 향인 시어버터의 깊은 향과 보습을 담아낸 ‘2020 홀리데이 시어 드라이 스킨 핸드 크림’, 프레쉬한 베르가못의 첫 느낌과 시어의 우디한 향의 조화가 돋보이는 ‘2020 홀리데이 시어 베르가못 울트라 라이트 바디크림’이 그것.

지속되는 코로나19로 지친 이들에게 ‘록시땅 홀리데이 에디션’은 남녀노소 부담 없이 나눌 수 았는 힐링 기프트이다.

유명 일러스트레이터의 그림이 키엘 크림과 토너에?

매년 세계적인 아티스트와 협업해 홀리데이 에디션을 선보이는 키엘이 올해엔 프랑스 유명 일러스트레이터 작가인 마이테 프랑키(Maite Franchi)와 손을 잡았다.

키엘 ‘2020 홀리데이 리미티드 에디션’은 마이테 프랑키의 따뜻한 감성 패키지로 재탄생한 스테디 셀러인 ‘울트라 훼이셜 크림’, ‘칼렌듈라 꽃잎 토너’ 등으로 만나볼 수 있다. 선물 맛집 키엘의 귀여운 아티스트 한정판 에디션으로 해피 홀리데이를 선물하자.

2020 하이라이트는 메이크업포에버 ‘스파클링 뷰티룩’

메이크업포에버 'NEW 2020 홀리데이 스파클 컬렉션'(왼쪽부터)'미스트 앤 픽스 홀리데이 리미티드 에디션', 'NEW 루즈 아티스트 스파클 3', 'UHD 프레스드 파우더 홀리데이 리미티드 에디션'

끝으로 소개할 홀리데이 기프트는 올 한해 마지막 무대를 화려하게 장식할 메이크업 제품 3가지다.

프로 아티스트들과 만든 특별한 빛의 반짝임, FLASHING SPARKLE! 바로 메이크업포에버의 ‘2020 홀리데이 스파클 컬렉션’.

메이크업포에버의 재구매율을 높이는 No.1 픽서 ‘미스트 앤 픽스 홀리데이 리미티드 에디션‘. 역시 No.1 파우더 ‘UHD 프레스드 파우더 홀리데이 리미티드 에디션’. 그리고, 보석처럼 빛나는 펄 텍스처로 입술을 더욱 글래머러스하게 연출하는 ‘NEW 루즈 아티스트 스파클’

메이크업포에버 베스트 아이템들의 글리터 패키지까지 만날 수 있는 다시 없는 기회다.

