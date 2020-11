남편이 아내 살해 후 극단적 선택 추정

[아시아경제 이관주 기자] 서울 중구 소재 한 대기업 건물에서 2명이 숨지는 사건이 발생해 경찰이 수사에 착수했다.

23일 경찰에 따르면 서울 중부경찰서는 전날 오후 이 회사 직원 A씨와 A씨의 아내가 회사 건물 앞 인도와 사무실에서 각각 숨진 채 발견된 사건에 대해 수사하고 있다.

A씨는 아내를 살해한 뒤 극단적 선택을 한 것으로 추정된다. 경찰 관계자는 "자세한 내용은 밝힐 수 없다"고 말했다.

