온택트 송파청소년축제 '보배로이’ 개최

21~28일까지 8일간 새싹동요제와 온라인 체험부스 진행...또래끼리 공감과 위로, 격려를 나누는 한마당

[아시아경제 박종일 기자] 송파구(구청장 박성수)가 11월28일까지 8일간 청소년을 위한 온라인 축제 ‘2020년 온택트 송파청소년축제, 보배로이’를 개최한다.

‘보배로이’는 ‘귀하고 소중한, 가치가 있게’라는 뜻의 순우리말로, ‘보고 배우다’라는 의미도 더해 이번 비대면 축제의 상징성을 담았다.

이번 축제는 송파구와 ▲송파청소년센터 ▲마천청소년센터 ▲잠실청소년센터 ▲송파청소년미래센터 ▲청소년지원센터 꿈드림 5개 기관이 함께 기획하였다.

기존에는 기관 별로 축제를 개최했으나 올해에는 규모를 키우고 온라인 콘텐츠를 강화했다.

축제는 ‘제24회 새싹동요제’와 ‘온라인 체험부스’로 구성된다.

1997년부터 개최된 새싹동요제는 초등학생이 참가해 실력을 겨루는 송파구의 대표 청소년 음악제이다.

11월21일 예선을 통과한 12팀은 28일 온라인 생중계를 통해 본선 경연무대를 장식했다.

▲핸드폰 키링 만들기 ▲라탄 무드등 만들기 ▲블루투스 스피커 만들기 등 10종의 체험 활동이 가능한 온라인 부스도 운영된다.

참여를 원하는 청소년은 축제 홈페이지에 사전신청을 한 후 가까운 청소년센터에서 체험키트를 수령하면 된다. 영상을 보며 직접 작품을 만들고 완성작품은 축제 홈페이지 및 SNS에 업로드하여 자신의 실력을 선보일 수 있다.

자세한 내용은 송파청소년축제 공식 홈페이지나 전화(☎02-443-0100), 각 청소년센터의 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

박성수 송파구청장은 “청소년들 역시 코로나로 인해 다른 어느 해보다 스트레스와 외로움을 크게 느꼈을 것”이라면서, “이번 축제를 통해 서로에게서 공감을 느끼며 위로와 격려를 나누기를 희망한다”고 말했다.

