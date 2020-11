경기도 새 대표상징물(GI) 온라인 투표로 선정한다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 변화된 도의 위상과 미래비전을 반영할 새로운 대표상징물(GI: Government Identity)을 선정하기 위해 최종 3개 후보안에 대한 온라인 도민 투표를 실시한다.

경기도는 이달 24일부터 다음 달 7일까지 경기도 브랜드개발 홈페이지(brand.gg.go.kr)를 통해 경기도의 새로운 대표 상징물 온라인 투표를 진행한다고 밝혔다.

도는 앞서 지난 3월 대표 상징물 개발에 착수한 뒤 도민을 대상으로 온라인 이벤트를 통해 새로운 대표상징물에 반영할 도민 의견을 수렴했다.

또한 도내 디자인 전공 대학생을 대상으로 '경기 새얼굴 디자인 프로젝트'을 진행해 참신한 디자인 아이디어가 브랜드 개발에 반영될 수 있도록 했다.

디자인, 홍보ㆍ마케팅 등 각 분야 전문가들로 구성된 '대표상징물 개발 전문가 자문위원회' 회의를 통해 의견을 수렴하는 과정도 거쳤다.

