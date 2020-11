[아시아경제 권재희 기자] 종로학원 설립자 정경진씨가 지난 21일 숙환으로 별세했다. 향년 90세.

고인은 서울대 공대 금속공학과를 졸업하고 1950년대 말부터 수학 과목 스타 강사로 활약했다. 1965년엔 당시 명강사들을 모아 서울 인사동에 종로학원을 설립해 국내 대표 대입전문학원으로 키웠다.

용문장학회를 만들어 가정 형편이 어려운 학생들을 지원하기도 했다.

빈소는 서울 아산병원 장례식장 30호실이며 발인은 24일 오전 8시, 장지는 경기 용인시 처인구 선영이다.

유족으로는 정태영 현대카드·캐피탈·커머셜 부회장과 정해승·은미씨가 있다.

