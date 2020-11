감동의 병실 결혼식…혼수 상태 남자친구는 다음날 세상 떠났다

[아시아경제 나한아 기자] 호주의 한 여성이 교통사고로 혼수상태에 빠진 남자친구와 병실에서 결혼식을 올려 '영원한 사랑'을 약속했다.

21일(현지 시각) 영국 데일리메일에 따르면 호주 시드니에 살고 있는 제이드 브린캣은 치명적인 교통사고로 혼수상태에 빠진 동거남 댄 호튼과 지난 18일 병실에서 결혼식을 올렸다.

호튼은 지난 7일 회사 업무 중 차 밑에 깔려 목·등·상체를 심하게 다치고 현장에서 심장마비까지 와 급히 병원 응급실로 이송됐다. 그는 이송된 후에도 혼수상태로 깨어나지 못했다.

호튼과 브린캣은 30살 즈음에 처음 만나 사랑에 빠졌고 1년 6개월간 동거하며 미래를 약속한 사이였다. 둘 사이에는 곧 태어날 딸도 있었다. 임신 중이던 브린캣은 남자친구의 교통사고 소식에 충격을 받아 임신중독 증세를 보여 지난 11일에 긴급 제왕절개 수술을 받았다.

지난 18일 브린캣은 갓 태어난 딸과 함께 호튼과의 작은 결혼식을 올렸다. 브린캣은 호튼의 병원 침대 옆에서 그에게 존경, 사랑, 충성을 맹세하며 영원히 부부로 남겠다고 약속했다.

혼수상태의 호튼은 딸과 아내를 안지도 쳐다보지도 못했다. 끝내 호튼은 결혼 첫날 하루 뒤인 지난 19일 숨이 멎었다.

브린캣은 외신과의 인터뷰에서 "한 번도 그의 아내가 되지 않겠다는 생각을 해본 적이 없다"라며 "호튼과 함께 보냈던 550일은 이미 나의 전부가 되었으며 그에 대한 기억은 나와 딸의 머릿속에 영원히 남을 것이다. 호튼 당신을 영원히 사랑하며 평안하기를 바란다"라고 말했다.

이어 "우리 인생에서 가장 행복한 순간은 딸을 같이 보는 것이었는데, 남편은 생사의 갈림길에서 끝내 회복하지 못했다"라며 슬픈 마음을 전했다.

