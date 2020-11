동대문구 학교 통학로 20곳 금연구역 알리는 고보조명 설치

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열)는 학교 통학로 20곳에 야간에도 금연 메시지를 효과적으로 전달할 수 있는 고보조명을 설치했다.

구는 금연구역임에도 불구하고 야간시간 대 흡연행위가 빈번하게 발생하는 학교 절대보호구역(학교 출입문으로부터 50m 이내) 위주로 고보조명을 설치해 흡연자에게 경각심을 부여, 학교 주변의 금연 환경을 더욱 강력하게 조성하려고 한다.

이번에 설치된 고보조명은 ‘학교 통학로에서 금연하는 당신 멋져요!’, ‘학교 출입문으로부터 50m 이내 금연구역’, ‘학교 통학로에서는 언제나 금연입니다’ 등 문구를 담고 있다.

구는 지속적으로 이미지 필름 교체를 하여 금연과 관련한 다양한 문구와 그림을 변경·전달할 계획이다.

유덕열 동대문구청장은 “이번 고보조명 설치로 학교 통학로에서 흡연을 삼가는 문화가 정착되는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 담배 연기 없는 건강하고 깨끗한 학교 통학로 환경 조성을 위해 최선을 다하겠다”고 전했다.

