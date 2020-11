▲조경래씨 별세, 조용준(아시아경제 사진부장·여행전문기자), 재익(삼진물산), 현태(자영업) 부친상, 나옥연씨 시부상=10일, 진주 제일병원 장례식장 2층 vip실, 발인 12일.장지 청송선영. 055)750-7297

