정 총리 "사회적 거리두기, 세 단계→다섯 단계 세분화"

정 총리 "'경제 방역 완화' 아냐…효과적인 방역 위한 개편"

[아시아경제 문채석 기자] 정세균 국무총리는 "사회적 거리두기 단계를 세 단계에서 다섯 단계로 현실에 맞게 세분화한다"고 1일 밝혔다.

정 총리는 이날 정부서울청사에서 열린 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응 중앙재난안전대책본부(중대본) 회의에서 "'위드 코로나(with Corona)' 시대에 맞는 사회적 거리두기 개편방안을 확정하고자 한다"며 이같이 말했다.

'지속가능한 방역체계의 안착'이 목표고 '정밀방역'이 핵심이다. 약 한달간 전문가 의견을 듣고 관계 부처 및 지방자치단체와의 협의, 중대본 토론 등을 해 이 같은 대책을 내놨다.

정 총리는 "먼저 거리두기 단계는 세 단계에서 다섯 단계로 현실에 맞게 세분화된다"며 "기존의 각 단계별 방역강도 차이가 너무 커서 단계 조정시 사회적 수용성이 떨어지는 단점을 보완하기 위함"이라고 알렸다.

그는 "일률적인 집합금지 또는 집합제한 명령 등 시설별·상황별 여건을 제대로 고려하지 못했던 방역조치를 맞춤형으로 재설계할 것"이라며 "현장의 방역수칙 준수율을 높여 방역 효과를 높이고자 한다"고 설명했다.

이어 "방역 대상을 중점관리시설과 일반관리시설로 단순화할 것"이라며 "마스크 착용 등 핵심방역수칙은 기존에 고위험시설에서만 의무화되었던 것을 중점 및 일반 관리시설 모두로 확대 적용한다"고 덧붙였다.

정 총리는 단순히 경제 때문에 방역을 완화하는 게 아니라는 점을 분명히 했다.

그는 "단계 조정의 핵심지표인 확진자 수 기준만 보고 이번 개편이 경제를 위해 방역을 완화하려는 것이라고 오해할 수도 있지만, 결코 그런 취지가 아님을 강조드린다"고 말했다.

이어 "이번 개편은 탄탄한 방역, 효과적 방역을 토대로 국민의 소중한 일상을 조금이나마 더 지켜드리기 위한 것임을 이해해 달라"며 "이제까지 그래왔듯이 국민 여러분의 협조와 동참을 부탁드린다"고 했다.

정 총리는 최근 닷새 연속 확진자 수가 백명을 넘고 있다고 환기했다. 그러면서 한달여 앞으로 다가온 대입 수능시험 방역 대비에 만전을 기해달라고 당부했다.

정 총리는 "대입 수능시험에 전국 1300여개 시험장에서 약 50만명이 응시할 것이라고 한다"며 "교육부를 비롯한 각급 교육청과 학교 등 관계기관은 지금부터 수험생 관리 및 사전 방역조치에 빈틈이 없도록 점검을 강화해 주시기 바란다"고 강조했다.

이어 "수험생과 학부모들께서도 수능을 앞두고 코로나19 감염 위험에 노출되지 않도록 생활 속에서 방역수칙을 철저히 지켜주실 것을 당부드린다"고 덧붙였다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr