대전시, 학자금대출 청년 연체자 ‘신용회복’ 지원

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시가 학자금대출 연체로 어려움을 겪는 청년들의 신용회복을 지원한다.

1일 시와 한국장학재단은 학자금대출 장기연체로 신용유의정보가 등록된 청년의 채무조정과 신용유의정보 등록해제를 위한 신용회복 지원에 나선다고 1일 밝혔다.

이 사업은 학자금대출 장기연체로 신용유의정보가 등록된 청년에게 시가 분할상환 약정금액의 5%를 초입금으로 지원하고 한국장학재단은 분할상환약정으로 채무조정 및 신용유의정보 등록을 해제하는 것을 핵심으로 한다.

사업 혜택을 받기 위해선 이달 2일~20일 시 홈페이지를 통해 사업 참여 신청을 해야 하며 지원대상자로 선정된 경우에는 반드시 한국장학재단과 분할상환약정을 체결해야 한다.

신청은 공고일 현재 대전에 거주하는 만39세 이하의 학자금대출 장기연체자(신용유의정보 등록)로 분할상환 의지가 있을 때 가능하다.

시는 잔여 채무액과 연체기간, 나이 등을 기준으로 우선순위를 정해 최종 지원대상자를 정하고 결과를 개별 문자로 통보할 계획이다.

한국장학재단의 자료에 따르면 지난 9월 말 기준 대전에 거주하는 만 39세 이하 신용유의등록자는 458명이다.

김가환 청년정책과장은 “학자금대출 장기연체로 금융거래와 취업활동에 어려움을 겪는 청년들이 하루빨리 신용유의자에서 벗어나 경제능력을 회복하고 자립기반을 마련할 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr