수도권 중심 코로나19 확산 지속…소아 다기관염증증후군 환자 추가

[아시아경제 정현진 기자] 최근 수도권을 중심으로 요양시설과 병원 등에서 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 집단발병이 잇따르면서 확진자가 속출하고 있다. 국내에서 소아·청소년 다기관염증증후군 세번째 환자도 추가로 발생했다.

중앙방역대책본부(방대본)는 31일 낮 12시 기준으로 서울 동대문구의 한 노인요양시설과 관련해 입소자 8명이 코로나19로 확진돼 치료 중이라고 밝혔다. 방대본은 "첫 확진자(지표환자)를 포함한 확진자 8명은 모두 시설 입소자"라면서 "고위험시설을 대상으로 한 선제검사를 통해 전날부터 확진 사례를 확인했다"고 설명했다.

송파구에 위치한 한 병원에서도 집단발병이 확인됐다. 지난 28일 첫 확진자가 나온 이후 접촉자를 조사하는 과정에서 8명이 추가로 양성 판정을 받아 현재까지 총 9명이 확진됐다. 서울 강남구의 럭키사우나와 관련해서도 확진자가 전날보다 5명 늘어 누적 확진자가 33명이 됐다. 은평구 방문교사 관련 사례에서도 접촉자를 조사하던 중 확진자가 3명 추가돼 총 16명으로 집계됐다.

경기 광주시의 'SRC 재활병원'과 관련해서도 격리 중이던 3명이 추가 확진 판정을 받아 누적 확진자는 총 150명이 됐다. 성남시의 분당중학교 관련 확진자도 하루 새 12명, 양주시의 한 섬유회사와 관련 6명이 추가로 확진 판정을 받았다. 수도권 외 지역에서는 대구 서구의 대구예수중심교회와 관련해 확진자가 5명 추가되면서 누적 확진자는 27명이 됐다.

방대본은 전날 오후 4시까지 국내 64개 병원에서 치료 중인 코로나19 확진자 715명에게 치료제로 쓰이는 '렘데시비르'를 투여했다고 밝혔다.

이날 방대본은 국내에서 소아·청소년 다기관염증증후군 환자가 1명 더 발생했다고 밝히기도 했다. 국내 3번째 환자다. 방대본은 "현재까지 국내서 신고된 8명에 대해 역학조사, 실험실 검사 및 전문가 회의를 거쳤고, 지난 10월 초 2명이 소아·청소년 다기관염증증후군에 부합하는 것으로 판정된 데 이어 이후 1명이 추가돼 총 3명의 사례가 확인됐다"고 밝혔다.

세번째 환자는 13세 여아로, 확진자와 접촉하면서 코로나19에 감염돼 지난달 8일부터 18일까지 생활치료센터에 입소 후 퇴원했다. 이후 발열과 설사 등 증상이 발생해 이달 13일 입원했으며 지난 15일 소아·청소년 다기관염증증후군 의심환자로 신고됐다. 방대본은 "환자는 현재 안정적으로 회복 중인 상태"라고 전했다.

