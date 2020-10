日 내각부 "공공부문서 일하는 IT인재, 전체 1%에도 못미쳐"

日 관공서 디지털화 정체 이유로 분석

공공부문 여전히 '팩스'와 '도장'이 난무

[아시아경제 이현우 기자] 일본의 디지털화 정체와 관련, 일본 내각부에서 공공부문에서 일하는 정보기술(IT) 분야 인재가 전체 1%도 안된다며 정부기관 등 공적분야에서 IT인재 육성을 위한 투자가 필요하다는 내용의 자체 분석자료를 내놨다. 여전히 팩스와 도장행정으로 대표되는 일본 행정의 오프라인 문화를 바꾸려면 무엇보다 IT인재 채용이 시급하다는 분석이다.

29일 니혼게이자이신문에 따르면 일본 내각부는 내달 초 공개할 '2020년도 경제재정백서'에서 일본의 디지털화가 늦어진 이유를 분석, 공적부분의 IT인재 부족을 가장 큰 원인으로 꼽았다. 해당 분석자료에 따르면 일본 IT인재 중 관청이나 학교 등 공적 부문에서 일하는 비율은 전체의 1%에도 채 못 미치는 것으로 나타났다.

일본 내각부는 미국의 경우, IT인재의 10% 이상이 공공부문에서 활동하고 있는 것과 비교해보면 일본 공공부문의 IT투자는 매우 효율이 떨어진다고 지적했다. 주요 선진국의 경우, IT인재가 공공ㆍ민간의 다양한 영역에서 활동하고 있으며 IT업종에 재직하는 비율은 35.5∼46.6% 정도에 그쳤다. 그러나 일본의 시스템 컨설턴트, 시스템 설계자, 소프트웨어 작성자 등 IT 인재의 약 70%는 소프트웨어 업계나 정보처리ㆍ서비스업 등 IT 관련 산업에만 몰려있어 각 분야에 맞춤형 시스템을 개발하기 어렵다는 지적이다.

IT업종에만 IT인재가 몰려있다보니 시스템 개발을 의뢰받은 IT기업이 여러가지 대안을 내놓아도 이를 수용할 위탁자인 관공서 등 공공분야 부문에서는 식견을 지닌 적절한 인재가 없어 효율적인 투자나 운용이 어려워진다는 의미다. 이와 관련해 일본 내각부는 "위탁자측과 수탁자측의 정보나 지식의 비대칭성을 줄일 필요가 있다"며 "일본 정부가 IT부문 투자를 늘려야한다"고 지적했다.

2018년까지 일본 민간 부문의 소프트웨어 투자는 1995년의 2배 수준으로 늘었으나 공공부분의 경우 증가폭이 60%에 조금 못 미치는 수준에 그쳐 투자가 그만큼 인색했다는 분석이다. 일본 내각부는 디지털시대에 소비의 근간인 전자 상거래를 확산하기 위해서라도 "효율적인 수주ㆍ발주 시스템 구축이라는 질적인 체제 정비가 필요하다"고 제언했다.

