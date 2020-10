광주시, ㈜리치앤코와 비대면 보험상담센터 투자협약 체결

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주광역시는 29일 법인보험대리점인 ㈜리치앤코와 고객센터(비대면 보험상담센터) 투자협약을 체결했다고 밝혔다.

이번 투자협약을 통해 ㈜리치앤코는 내년 2월께 광주에 100석 규모의 비대면 보험상담센터를 신설하고 광주시민을 우선 채용할 계획이며, 광주시는 보험상담센터의 원활한 운영을 위해 투자유치 보조금 지급 등 행·재정적 지원을 하게 된다.

지난 2006년에 설립된 ㈜리치앤코는 서울 본사에 480여명의 임직원과 전국에 3500여명 위촉 설계사가 종사하고 있고, 2019년 연매출이 2597억 원에 달하는 견실한 기업으로 보험 상담 및 비교, 금융 컨설팅 등 서비스를 제공하고 있다.

특히, 리치앤코 비대면 상담 사업부에는 약 900여명이 근무하며, 연간 약 20만 건 이상의 보험계약 체결을 진행하고 있다. 리치앤코의 비대면 보험상담 건수, 매니저 인원, 근속 기간 등 전 영역에서 법인보험대리점 비대면 업계의 최고 지표를 자랑한다.

이 같은 최적의 고객센터 입지여건으로 인해 광주시에는 69개 고객센터에서 7300여명의 상담사가 근무하고 있다.

박남언 시 일자리경제실장은 “이번 ㈜리치앤코 고객센터(비대면 보험상담센터) 유치가 양질의 일자리 창출과 지역경제 활성화에 기여할 것으로 기대된다”며 “유치한 기업이 잘 정착할 수 있도록 적극 지원하고, 광주시가 컨택산업에 매력적인 도시임을 적극적으로 홍보해 더 많은 센터를 유치하도록 노력하겠다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr