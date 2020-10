[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)가 28일 오후 3시 랑진글로벌로부터 코로나19 극복을 위한 마스크 1만장을 기탁받았다고 밝혔다.

기탁 받은 마스크는 중랑구사회복지협의회를 통해 바이러스에 상대적으로 취약한 지역 내 장애인 등에게 전달될 예정이다.

류경기 중랑구청장은 “바이러스를 막는 최고의 방역 수단인 마스크를 기탁해주신 랑진글로벌에게 감사드린다”며 “앞으로도 중랑구는 지역 내 나눔문화 확산을 위해 최선을 다할 것”이라고 말했다.

