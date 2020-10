[포토]노현송 서울 강서구청장 건협 중앙검사본부 확장 이전 개원식 참석

[아시아경제 박종일 기자] 노현송 강서구청장은 27일 오후 2시 한국건강관리협회 중앙검사본부(이하 건협 중앙검사본부) 확장 이전 개원식에 참석했다.

건협 중앙검사본부는 우리나라 유일한 건강검진 전문 수탁 검사기관으로 2015년 청주에 설립됐으나 최근 5년 동안 진단혈액, 유전자검사 등 진단검사 건수가 매년 대폭 증가함에 따라 우수한 검사시설과 첨단 의료장비를 갖춰 강서구로 확장 이전하게 됐다.

노현송 구청장은 “우수한 의료 인력과 최신 진단검사 장비를 갖춘 한국건강관리협회 중앙검사본부가 강서구에 자리 잡게 돼 매우 기쁘게 생각한다”며 “강서구민이 수준 높은 의료서비스를 제공받을 수 있도록 힘써달라”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr