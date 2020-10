"골프용품 최대 22% 할인."

골프존마켓이 온라인몰 오픈 2주년을 맞아 11월8일까지 기념 이벤트를 펼친다. 국내외 인기 상품들을 특별가로 만날 수 있다. 원데이 특가를 통해 매일 하루 한 제품씩 랜덤으로 싸게 판다. 핑 G400 드라이버와 우드, 유틸리티, 갤럭시워치3 등이 대상이다. 1일 1회 온라인몰과 오프라인 매장에서 사용할 수 있는 10% 할인 쿠폰, 최대 10% 혜택을 주는 카드 할인 등도 있다.

구매 금액 기준 상위 200명 대상으로 추첨을 통해 경품을 증정하는 구매왕 행사가 흥미롭다. 타이틀리스트 T300 7아이언과 마제스티 콘퀘스트 BK 우드, 캐디톡 미니미 거리측정기 등을 선물한다. 조인호 팀장은 "다가오는 연말을 맞아 감사의 마음을 담았다"며 "앞으로도 다양한 혜택과 최상의 서비스를 제공할 방침"이라고 설명했다. 자세한 내용은 홈페이지와 모바일 앱에 있다.