포항지진 3주년 국제포럼 … 지열발전 공동연구단 주최

11월11~14일 포스코 국제관서 온·오프라인 병행

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] '2020 포항지진 3주년 국제포럼'이 11월11일부터 14일까지 포스코 국제관 등에서 온·오프라인으로 열린다.

27일 포항시에 따르면 '11.15지진 지열발전 공동연구단'(단장 정상모) 주최로 마련되는 이번 국제포럼의 부제는 '포항지진의 교훈에서 시작된 새로운 기회'다. 유발지진에 대한 세계적 연구의 장을 마련해 도시재건, 경제 활성화 등 지진피해 극복 및 회복을 위한 도약의 기회를 제공하자는 취지다.

코로나19 상황에 따라 개회식 및 시민설명회는 11월11일 포스코 국제관 국제회의장에서 온오프라인으로 병행 진행된다. 지질과학 및 지반공학 분야 학술발표는 12일부터 14일까지 전면 온라인으로 개최된다.

국제포럼 관련 정보는 홈페이지에서 확인 가능하다. 홈페이지를 통해 11월11일 행사에 오프라인 및 화상 참여를 사전에 신청할 수 있다.

한편, 공동연구단은 지난해 11월15일 서울에서 '2019년 포항지진 2주년 국제심포지엄 ? 무시된 경고음과 교훈'를 개최한 바 있다.

