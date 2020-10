성남시, 아동학대예방 UCC 공모

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기 성남시가 다음 달 6일까지 전 국민을 대상으로 아동권리 존중과 아동학대 예방에 관한 UCC(사용자 제작 콘텐츠) 공모전을 개최한다.

공모 주제는 '아동의 목소리가 담긴 아동의 권리와 학대 예방'이다.

관련 내용을 1~2분 동영상으로 만들어 출품하면 된다.

동영상 용량 500MB 이내, 해상도 1280×720픽셀 이상이어야 한다. 파일 형식은 MP4, WMV, AVI 중 하나를 선택하면 된다.

1명 또는 4명 이내 팀 단위로 응모할 수 있다.

신청은 성남아동보호전문기관 홈페이지에 있는 참가 신청서, 개인정보수집ㆍ이용동의서를 동영상 작품과 함께 담당자 이메일(kjh7825@naver.com)로 보내면 된다.

시는 작품의 완성도, 활용성, 창의성 등을 심사해 다음 달 16일 14편(명)을 선정해 모두 300만원의 상금을 시상한다.

시 관계자는 "지난해 전국의 아동 학대 건수는 3만45건으로 집계되고 있다"며 "아동 학대는 '가정사'가 아닌 '범죄'라는 인식 전환을 유도하고, 사회적 관심을 확산하기 위해 경기성남아동보호전문기관과 공동 추진하는 사업"이라고 설명했다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr