대구시, '방역 우수' 외식업소 신청 접수 … 200개소 선정 '홍보 지원'

일반·휴게음식점, 11월20일까지 모집해 평가 작업

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 대구시는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지를 위한 '마스크 쓰GO' 운동에 적극적인 동참을 유도하기 위해, 시민평가단을 구성해 일반 및 휴게음식점을 대상으로 '방역 우수 외식업소' 선정 작업에 나선다고 26일 밝혔다.

시민평가단은 ▲종사자 마스크 착용 ▲마스크 쓰기 안내문 부착 ▲이용자 마스크 착용 구두 안내 ▲손 소독제 비치 ▲테이블 등 주기적 소독 ▲영업장 환기 ▲화장실 손세정제(또는 손 소독제 비치) 비치 등 7개 항목에 대해 현장 평가를 실시, 200개 업소를 선정한다.

우수업소로 선정되면 대구시에서 운영하는 대구푸드 홈페이지 홍보 및 마스크 등 방역물품 지원 등의 혜택이 주어진다.

평가를 희망하는 일반 및 휴게음식점 영업자는 11월20일까지 대구시 위생정책과로 신청서를 제출하면 된다. 신청 및 선정과 관련해 자세한 사항은 대구시 홈페이지 고시·공고를 통해 확인할 수 있다.

김재동 대구시 시민건강국장은 "코로나19로 어려운 시기지만 감염병 예방을 위해 함께 노력해 주신 음식점 영업주와 종사자들의 노력에 감사드린다. 외식업소 마스크 쓰GO 우수업체 선정으로 자율적 방역관리 문화가 정착되는 계기가 되길 바란다"고 했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr