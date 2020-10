도봉구 ‘교육자치’ 마을이 만들어요

구 14개 동에서 2020년 하반기 교육수다 공론회장 진행

[아시아경제 박종일 기자] 도봉구(구청장 이동진)는 11월20일까지 도봉구 각 동의 카페에서 ‘코로나19와 마을교육’을 주제로 하반기 교육 수다 공론회장을 진행한다.

현재 구는 올해 교육부 공모사업으로 선정된 미래형교육자치 협력지구 사업 일환으로 14개 동별 교육 공론회장을 열어 주민들과 함께 지역 교육에 대해 이야기하는 ‘동네중심(동심)’ 프로젝트 사업을 진행하고 있다.

동네중심 교육 공론회장은 매주 1회 도봉구 14개 동의 대표 공간에서 운영, 공간 별 학부모 퍼실리테이터 1명이 배치돼 주민들과 교육 수다를 이끌어 간다.

특히, 이번에 새롭게 발굴한 7개 동의 활동가들과, 공간을 내어준 7개 동 카페(cafe) 대표들의 위촉식과 협약식 자리에서 참여 주민은 “우리 마을의 교육에 대해 주민들과 함께 이야기하는 사업에 참여하게 되어 기쁘다”며 기대감을 나타냈다.

앞서 상반기 동네중심 프로젝트에서는 동별로 5~6회차에 걸쳐 교육 공론회장을 열어 지역주민 스스로 마을교육에 대한 자유로운 의견을 공유해왔다.

이번 하반기 동네중심 프로젝트는 상반기에 참여하지 못한 학부모들을 비롯해 마을교육에 관심이 있는 다양한 주민들의 자발적 참여로 운영, 동별 주민자치회와 함께하는 교육 수다 모임으로 운영될 예정이다.

뿐 아니라 이번 동심 프로젝트를 통해 발굴된 교육의제는 2021년 도봉구 마을 교육 정책 수립계획에도 반영될 예정이다.

이동진 도봉구청장은 “상반기 교육수다 공론회장을 통해 코로나19 위기를 극복하기 위한 좋은 교육의제들이 발굴됐다”며 “하반기 동네중심 프로젝트를 통해서도 코로나19 이후 교육 전반에 대한 방향성을 논의, 마을의 공동체성 회복을 위한 주민교육자치의 현장을 만들어가길 바란다”고 전했다.

자세한 내용은 도봉구 교육지원과(도봉 혁신교육지원센터)로 문의하면 된다.

