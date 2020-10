코로나19 어제 61명 신규확진, 이틀째 두 자릿수(상보)

[아시아경제 최동현 기자] 중앙방역대책본부는 25일 0시 기준으로 국내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자가 61명 늘어 누적 2만5836명이라고 밝혔다.

신규 확진자 수는 전날(77명)보다 16명 줄어들며 이틀 연속 두 자릿수를 유지했다. 신규 확진자 감염경로를 보면 지역발생이 50명, 해외유입이 11명이다.

신규 확진자가 다소 줄었지만 최근 코로나19 취약층이 모여있는 요양병원ㆍ요양시설ㆍ재활병원의 집단감염 여파가 지속 중인 데다 가족ㆍ지인모임 등에 의한 소규모 산발감염도 잇따르고 있어 신규 확진자 수는 언제든 다시 세 자릿수로 늘어날 수 있는 상황이다.

'사회적 거리두기' 단계가 1단계로 완화된 지난 12일 이후 일별 확진자 수를 보면 98명→91명→84명→110명→47명→73명→91명→76명→58명→89명→121명→155명→77명→61명 등으로, 100명 안팎에서 움직이고 있다.

