[아시아경제 원다라 기자] 더불어민주당과 정부, 청와대가 25일 오후 국회에서 한국판 뉴딜 추진현황을 점검하는 워크숍을 진행한다.

23일 민주당에 따르면 25일 오후 국회에서 진행되는 이 워크숍은 '한국판 뉴딜 성공을 위한 예산·입법 및 분야별 의제 점검 조율'을 주제로 진행된다.

당에선 이낙연 대표, 김태년 원내대표, 한정애 정책위의장, 이광재 더불어민주당 미래전환 K-뉴딜위원회 총괄본부장, 양향자 최고위원 등이 참석한다.

정부에선 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관과 과기부·환경부·산업부·고용부·행안부 장관이, 청와대에선 김상조 정책실장과 최재성 정무수석, 이호승 경제수석이 참석할 예정이다.

