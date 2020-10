국민의힘 김은혜 “이재명, 경기도의 짐 되지 말라"

봉현물류단지 사업 인허가 문제 설전

[아시아경제 임춘한 기자] 김은혜 국민의힘 의원은 23일 이재명 경기지사가 자신을 겨냥해 ‘그러니 국민의 짐 소리를 듣는 것’이라고 한 것에 대해 "(이 지사가) 경기도의 짐이 되지 않도록 품격있는 정치 문화를 만드는 데 앞장서 주시리라 믿는다"고 응수했다.

김 의원은 이날 페이스북에서 "(이 지사가) 흥분을 가라앉히시길 권한다. 이 사항은 국토부와 경기도가 정확한 사실을 확인해 궁금증을 풀면 될 일"이라며 '경기도로부터 자금조달 계획 자문을 요청받은 사실이 없다'고 밝힌 국토부의 답변 자료를 공개했다.

김 의원은 “또한 ‘실수요검증에 대한 자문이었는데, 왜 자금조달 계획을 받았냐고 거짓증언을 했냐’거나 ‘국토부의 검토요청을 한 거지 왜 자문요청을 했다고 거짓증언 했냐’고 말한 바도 없다”며 “미미한 표현상의 문제를 지적한 바 없고, 악의적으로 왜곡해 사실을 조작한 바도 전혀 없다”고 밝혔다.

김 의원은 "채동욱 당시 옵티머스 고문이 이 지사에게 관련 발언을 했는지 기억을 되살리면 간명하게 풀릴 일이기도 하다"고 지적했다.

이 지사는 이날 옵티머스자산운용이 추진 중이던 경기도 광주 봉현물류단지 사업 인허가 문제와 관련해 "미미한 표현상의 문제를 악의적으로 왜곡해 사실을 조작하고 있다. 실망스럽다"며 김 의원을 비판했다.

