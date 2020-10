전남 크리에이터위크전, 청암대학교 전국고교 웹툰공모전 입상작 전시

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 전남콘텐츠코리아랩에서 지난 21일부터 진행하는 웹툰크리에이터위크전에 청암대학교 웹툰콘텐츠과에서 주관한 제1회 전국고교웹툰공모전 수상작을 전시한다.

청암대학교(총장 서형원)는 이번에 전시되는 웹툰작품들은 웹툰콘텐츠과 신설에 즈음하여 학과 홍보 및 웹툰 저변확대를 위한 방안으로 제1회 청암대학교 전국고교 웹툰공모전을 개최하여 입상한 우수한 작품들을 전남콘텐츠코리아랩에서 주관하는 웹툰크리에이터위크전에 청암대학교 부스를 마련했다.

‘더불어챌린지’를 주제로 개최한 공모전은 지난 7월부터 9월까지 전국 고등학생을 대상으로 카툰, 스토리만화, 캐릭터디자인 부문으로 모집해 총 100여명이 응모했다.

그 결과 최종 12점의 작품을 선정해 대상, 금상, 은상, 동상, 장려상을 발표하였으며, 대상에는 순천여자고등학교 3학년 조은지 학생이 수상했다.

심사는 웹툰콘텐츠과 장웅 교수 외 현업 웹툰작가 3명이 참여했고, 접수된 작품은 노력, 발전가능성, 재능 등을 심사해 최종 수상작을 선정했다.

장웅 웹툰콘텐츠과 교수는 “청암대학교 웹툰콘텐츠과는 국내 웹툰작가를 꿈꾸는 학생들을 위해 앞으로도 꾸준히 지원하고, 지역사회 내 웹툰 문화가 확산될 수 있도록 노력하겠다.”고 말했다.

한편, 이번 공모전에 대한 시상은 코로나19 확산 예방을 위해 별도의 시상식 없이 상장과 상품을 개별 전달 및 우편 발송할 예정이다.

입상작품 전시는 지난 21일부터 30일까지 전남콘텐츠코리아랩 1층에서 진행되며, 입상자에게는 청암대학교 웹툰콘텐츠과 입학 시 총장 특별장학금 혜택이 주어지게 된다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr