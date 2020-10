이뮤니스바이오, 고효능 항암제 복합 세포치료 방법 특허 등록

[아시아경제 박형수 기자] 이뮤니스바이오는 ‘인간 세포 유래 소포체와 세포의 동시 투여를 통한 새로운 세포치료제 조성물’ 특허를 등록했다고 23일 밝혔다.

소포체는 진핵생물 세포 안에 존재하는 막상구조로 세포내 망상구조라고도 한다. 소포체는 mRNA, miRNA 등의 핵산, 사이토카인 등의 단백질, 지질 및 대사 물질 등 생물학적 활성을 보이는 다양한 물질을 포함하고 있다. 소포체는 유래하는 세포 상태를 반영하고 있다. 표적 세포와 상호작용하면서 생리적 기능, 병리적 기능을 수행하기도 한다.

최근 소포체를 이용해 암의 성장, 전이, 혈관 신생 등에 영향을 주고 항생제 내성, 경쟁 박테리아 제거, 독성 인자(virulence factor) 전달, 숙주 세포 조절 등에도 관여한다. 소포체를 이용해 질병 진단과 치료에 관한 연구가 활발한 이유다.

특허 등록한 새로운 세포치료제 조성물은 세포막에서 유래한 인지질 이중층 구조의 미세소포체(Microvesicle; MVs)를 이용한 것이다. 자연살해(NK) 세포와 NK 세포에서 유래된 미세소포체로 구성된 세포치료제 조성물을 투여 할 때 K562 암세포 조직의 크기가 NK 세포 단독 투여 대비 약 60% 줄어드는 것을 확인했다. 암세포에 대한 독성도 NK 세포 단독 투여 대비 약 30% 증가했다.

연구 결과를 토대로 세포치료제를 개발하는 데 세포와 세포유래소포체의 병용 치료로 우수한 항암 효과를 얻을 가능성을 제시했다.

비정상 세포에 대한 세포독성이 강화되는 연구 결과를 토대로 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)을 포함한 다양한 바이러스성 질환에 유용할 것으로 기대했다.

강정화 이뮤니스바이오 대표는 "최근 코로나19에 감염된 세포가 NK세포에 의해 사멸되는 연구결과가 발표되고 있다"며 "NK세포는 암세포와 바이러스에 감염된 세포 등 체내 비정상세포 제거에 일차적으로 관여하는 선천면역세포"라고 설명했다.

이어 "MVs를 비롯한 새로운 세포치료제 조성물과의 병용실험을 통해 항암 효과 증진뿐만 아니라 코로나19와 같은 다양한 바이러스 감염 질환에 대한 치료 효과 등 다중 효과를 검증할 계획"이라고 말했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr