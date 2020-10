세계최초 위안부 기림비, 10주년 맞아

美 뉴저지 한인촌 팰리세이즈파크서 10주년 기념 행사

지자체 정식 절차 거쳐 유지 명분 확보해 日 견제 이겨내

"갈등 보다는 여성인권과 세계평화 교육 자료 돼야"

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원] 전세계 최초로 미국 뉴저지주 버겐카운티 팰리세이즈파크에 건립된 일본군 위안부 피해자 기림비가 건립 10주년을 맞았다. 이날 기념식 참석자들은 소녀상과는 다소 결이 다른 기림비의 의미를 되새기며 여권 신장과 세계평화를 위한 디딤돌이 되기를 희망했다.

22일(현지시간) 팰리세이즈파크에서는 시장 주관으로 도서관 부지에 세워진 위안부 피해자 기림비 10주년 기념식이 열렸다.

이번 기념식은 기림비 건립 당시와 달리 한국계 시장이 행사를 주관해 더욱 의미가 깊었다. 한국타운에서 한국계 시장의 보살핌 속에 미래 후손들에게 전쟁의 아픔과 여성인권 보호의 필요성을 알리는 교육장소로 확보하게 자리잡을 수 있게 된 때문이다.

참석자들은 10년전 우여곡절 끝에 세워져 일본측의 지속적인 방해 공작에도 기념비가 10년을 넘긴 것에 큰 의미를 부여했다.

크리스 정 팰리세이즈파크 시장은 "한국과 일본의 싸움이라는 정치적인 목적이 아닌 여성의 인권 문제라는 교육적 가치가 담겨있다"고 평가했다. 그러면서 "다음 세대에까지 여성 인권이라는 이슈가 이어져야 한다"고 강조했다.

정 시장은 기림비 건립 10주년을 맞아 '위안부 피해자의 고통과 용기,생존을 기억해야 한다'는 내용을 담아 시장 명의의 성명서도 발표했다.

기림비는 2007년 미 연방의회에서 위안부결의안이 통과된 후 홀로코스트나, 흑인 노예문제 등 다른 인권침해 사례가 지역 시민사회에서 어떻게 활동했는지를 쫒아서 추진 됐다.

기림비는 당초 버겐카운티 법원앞에 건립이 추진됐지만 이곳에 위치가 마련됐다. 이후 전세계에서 기림비와 소녀상 등이 연이어 설치됐다.

기림비 설치를 주도한 한인유권자센타(KAVC)는 펠팍 기림비를 세운지 3년 후 버겐카운티 법원 앞에도 같은 방식으로 기림비를 세웠다.

추가로 세워진 기림비에는 카운티정부가 주도해서 설치법안을 통과시키고 카운티주민들이 동의했다는 서명이 있다. 카운티법원앞에는 흑인 노예, 홀로코스트, 아르메니안학살, 아일랜드 대기근 등 역사적인 인권침해 사례를 기리는 기림비가 있다. 위안부 기림비가 5번째로 세워져 세계적인 인권 유린의 아픔을 기억하게 된 것이다.

첫 기림비 건립 이후에도 일본계 미국 정치인들, 일본 국회의원과 외교관들이 이 곳을 방문해 지속적인 철거 공작을 벌였지만 기림비는 굳건하게 자리를 지켜냈다.

기림비 조성을 주도했던 김동석 미주한인유권자연대(KAGC) 대표는 최근 독일 베를린에 설치된 소녀상이 철거 논란을 겪는 가운데서도 기림비가 일본 정부 등의 지속적인 견제속에 10년이라는 세월을 견뎌낸 이유에 대해 "지자체의 의결을 거쳐 공공부지에 자체 모금을 통해 설치된 덕분에 기림비가 지금껏 자리를 지킬 수 있었다"고 설명했다.

체계적인 준비와 법적 절차 없이 기림비나 소녀상을 세우다가는 오히려 일본측의 역공을 받기 십상이라는 설명이다.

김 대표는 홀로코스트생존자재단, 역시 대학살을 겪은 아르메니아 주민 단체의 도움을 받아 기림비가 안전하게 유지될 수 있도록 길을 털 수 있었다고 소개했다.

김 대표는 또 "기념비나 동상 건립 문제를 한일간의 대결로 인식하기 보다는 인도주의와 여성인권 문제에 주력해 일본내 지지세력과 연대, 전세계적인 운동으로 확산하는 계기로 삼아야 한다"고 강조했다.

뉴욕=백종민 특파원 cinqange@asiae.co.kr