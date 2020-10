임실군, SNS 특별이벤트‘ 돌쇠너쇼핑-김장편 ’오픈

[아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 임실군이 비대면 SNS 특별이벤트인 ‘돌쇠 너(YOU) 쇼핑-김장편’을 오픈했다.

‘돌쇠 너쇼핑’은 임실군이 코로나19로 어려움을 겪는 지역농가와 기업 등을 돕기 위해 기획, 공무원 모델을 활용해 진행하는 비대면 SNS 특별이벤트로 임실N치즈와 치즈소시지 등을 판매하며 선풍적인 인기를 끌었다.

이에 따라 군은 코로나19 장기화로 인해 올해 비대면으로 개최되는 제5회 아삭아삭 김장페스티벌도 ‘돌쇠 너쇼핑’ SNS를 통한 비대면 사전접수를 받고 있다.

앞선 5일부터 임실엔양념마을사업단 홈페이지와 유선전화를 통해 사전접수를 받고 있는 가운데 19일부터 30일까지 12일간 ‘돌쇠 너쇼핑’을 통한 접수가 진행 중이다.

‘돌쇠 너쇼핑’은 군청 공무원 돌쇠(관촌면 최기만씨)의 유쾌한 뮤직비디오와 결합해 청정임실에서 재배한 믿을 수 있는 재료 소개와 소비자들이 알기 쉽게 온라인으로 주문할 수 있는 방법을 알기 쉽게 소개하고 있다.

김장페스티벌 참여 신청자는 군청 유튜브인 임실엔TV와 페이스북, 인스타그램 등에 공개된 돌쇠너쇼핑 영상 하단의 ‘지금 예약하기’를 클릭, 임실엔양념마을사업단 홈페이지로 연결되면 주문량을 사전신청하면 된다.

특히 행사기간 중 구매고객 450명을 추첨, 6000원 상당의 구워먹는 임실N치즈를 증정하는 이벤트도 함께 진행하고,김장세트 신청자에 대해서는 김장매트도 무료로 증정, 구워먹는 치즈와 김장매트를 동시에 받을 수 있는 기회를 제공했다.

김장페스티벌 행사 가격은 절임배추(20kg)와 양념(10kg) 세트 기준으로 택배비를 포함해 17만5000원에 판매 중이며,절임배추와 양념등 고춧가루도 추가 신청이 가능하다.

군은 사전접수 초반부터 신청을 희망하는 문의가 많아 주문량을 당초 50톤에서 70톤으로 늘려, 많은 소비자들이 청정임실표 농특산물로 만들어진 김장김치를 담글 수 있도록 했다.

심 민 군수는 “작년까지 4차례 진행했는데 반응이 무척 좋아서, 올해는 물량을 더 늘려서 많은 분들이 청정임실의 김장김치를 맛 보실 수 있도록 했다”며 “절임배추와 양념으로 구성된 김장세트를 구입하여 댁에서 안전하게 가족들과 버무리시면서 즐거운 시간이 되시길 바란다”고 말했다.

이어“올해는 아쉽게도 비대면 김장페스티벌을 열게 됐지만, 코로나 사태가 종식되면 행사를 더욱 확대하여 청정임실 이미지에 맞게 소비자 만족도를 더욱 높혀 나가겠다”고 강조했다.

