교도통신 "왕이 中외교부장 다음달 방일 조율"

[아시아경제 정현진 기자] 중국과 일본 정부가 왕이 중국 외교부장의 다음달 조기 방일을 조율 중이라고 22일 교도통신이 보도했다.

교도통신은 복수의 일본 정부 관계자를 인용해 왕 외교부장이 일본을 방문해 스가 요시히데 총리와 모테기 도시미쓰 외무상 등 일본 정부 고위 인사와 차례로 회담하는 방향으로 논의가 진행 중이라고 전했다.

방문 시점은 다음달로 검토되고 있으며 중·일 양측은 조만간 구체적인 일정을 조율할 것이라고 교도는 전했다. 일본 정부 소식통은 왕 외교부장이 일본 방문에 대해 "긍정적이다. 앞으로 쌍방의 일정 형편을 확인하게 될 것이다"고 설명했다.

왕 외교부장이 일본을 방문하면 시진핑 중국 국가주석의 일본 국빈 방문이 중요한 의제가 될 가능성이 커 보인다. 교도통신은 중·일 양측이 왕 외교부장의 일본 방문을 계기로 고위급 교류가 중요하다는 점에 대해 의견 일치를 이룰 것으로 보인다고 전망했다.

