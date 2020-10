신한울제1건설소, 2013년부터 지역아동센터 재능 나눔 봉사활동

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 한국수력원자력㈜ 한울원자력본부(본부장 이종호)는 신한울제1건설소에서 21일부터 12월10일까지 약 7주간 올해 하반기 지역아동센터 재능 나눔 봉사활동을 펼친다고 22일 밝혔다.

한울본부 신한울제1건설소 직원들은 2013년도부터 울진지역아동센터 학생들을 대상으로 영어·수학 총 4개 반을 구성해 주 2회 퇴근 후 눈높이 수업을 진행하고 있다.

조석진 신한울제1건설소장은 "직원들의 재능이 지역 아동들의 학업에 조금이나마 도움이 되길 바라며, 앞으로도 미래 꿈나무들을 위해 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.

