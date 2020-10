‘광주 군 공항 이전 반대’ 읍면 릴레이

군 공항 반대 범대위, 주민자치위원회 합동으로 결의대회 실시



[아시아경제 호남취재본부 서영서 기자] 광주 전투비행장 무안이전 반대 범군민대책위원회(위원장 박문재, 이하 범대위)와 무안읍 주민자치위원회(위원장 이향만)는 지난 21일 주민자치센터 앞에서 합동으로 광주 군 공항 무안군 이전 반대 결의대회를 했다.

이날 두 단체는 광주 전투비행장 무안이전 반대 필요성에 관해 설명하고, 결의문을 낭독하는 등 반대 의사를 강력히 표명했다.

이향만 주민자치위원장은 “광주 군 공항 이전 사업은 기부 대 양도방식으로 국가 예산지원이 없고 사업이 지연되거나 중단될 경우 돌이킬 수 없는 위험을 내포하고 있다”며 “무안읍에서는 주민자치위원회가 앞장서 군 공항 이전 바로 알기 홍보 활동에 적극적으로 나서겠다”고 말했다.

박일상 범대위 총괄본부장은 “군 공항 이전은 지역 주민이 반대하면 국가가 나서서 일방적으로 추진할 수 없도록 법으로 규정돼 있어 군민이 함께 힘을 합치면 막아낼 수 있다”면서 “앞으로 군 공항 이전 반대에 뜻을 함께하는 단체들과 결의대회를 릴레이로 펼쳐 나가겠다”고 말했다.

호남취재본부 서영서 기자 just8440@asiae.co.kr