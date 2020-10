[아시아경제 이관주 기자] 경북 봉화군 군부대 신축공사장에서 발생한 붕괴사고로 7명이 매몰됐다가 모두 구조됐다.

22일 소방당국에 따르면 이날 오후 4시36분께 봉화군 봉화읍 한 군부대 신축공사장 거푸집이 무너졌다.

이 사고로 7명이 매몰됐다가 소방에 의해 모두 구조됐다. 1명은 중상, 6명은 경상을 입고 인근 병원으로 이송됐다.

소방당국은 양생이 덜 된 콘크리트가 무너져 발생한 것으로 전해졌다.

