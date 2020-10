이개호 위원장 “수산업 위기극복, 수협 적극 노력해야”

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 이개호 국회 농림축산식품해양수산위원장(더불어민주당·담양함평영광장성)이 22일 국정감사에서 생산량 감소 및 코로나19로 인해 어려움을 겪고 있는 수산업 위기극복을 위한 수협의 적극적 노력을 촉구했다.

지난해 우리나라 연근해어업 생산량은 91만4000t으로 2018년보다 약 9.7% 감소했다. 올해 상반기 연근해 어업생산량도 36만9000t으로 지난해 같은 기간보다 4.6% 감소하고 있는 상황이다.

특히 코로나19 위기로 인해 수산물 소비 침체가 이어져 어업인들의 소득불안정이 심각해지고 있으며 경제활동 위축과 비대면 문화의 확산으로 수산물 소비 문화 자체가 위협을 받고 있다.

이 위원장은 “수협이 어업인과 수산업을 대표하는 협동조합으로서 비대면 문화에 발맞춘 ‘밀키트(meal kit) 상품’ 등 간편식 시장에 대한 적극적 참여를 통해 국내 수산물 소비 활성화에 적극 나서고, 학교등 단체 급식에 다양한 수산물을 공급하는 방안을 연구해 미래 수산업 기반조성에 노력해야 할 것”이라고 강조했다.

또 수산업의 침체와 맞물려 노량진 등 수산시장의 영업부진으로 입주상인들이 경제적 어려움을 호소하고 있음을 지적했다.

이 의원은 “서울시, 코레일 등 지자체 및 공공기관에서는 코로나19확산으로 어려움을 겪는 영세 소상공인 지원을 위해 보유 또는 운영하고 있는 상가 등에 대해 임대료를 반값으로 인하하는 등 코로나19 위기극복에 앞장서고 있다”면서 “수협에서도 이같은 사례를 적극 참고하여 수산시장 상인들의 어려운 상황을 세밀히 살피고 지원책을 마련해 달라”고 당부했다.

