전갑수 광주시 배구협회장, 조선대에 발전기금 2000만 원 기탁

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 조선대학교는 전갑수 광주광역시 배구협회장이 조선대 배구부 육성 지원 및 체육학과 발전을 위해 발전기금 2000만 원을 기탁했다고 22일 밝혔다.

전날 열린 기탁식에는 광주배구협회에서 전갑수 회장과 장보영 전무이사가 참석했으며, 조선대학교에서 민영돈 총장과 윤오남 취업학생처장, 안용덕 미술체육대학 부학장 등이 참여했다.

전갑수 회장은 지난 2015년 광주시 배구협회 12대회장으로 취임해 소외계층 배구인 격려, 초·중·고·대학 배구팀 육성 등 지역 배구의 발전을 위해 헌신해왔다.

전 회장은 지난 2014년과 2018년에도 배구부 인재 양성 지원을 위한 발전기금을 기탁한 바 있다.

전갑수 회장은 청소년 시절 장흥 대표 배구선수로 활동하면서 체육과 인연을 맺은 것으로 알려졌다.

출향 후 두봉실업과 백양실업을 창업해 기업인으로도 성공한 전 회장은 특히 백양실업의 직원 채용에 장애인들을 우선 선발하여 지역 기업인들 사이에서 귀감이 되고 있다.

특히 국내 최초 여자 실업팀 ‘여자좌식배구단’을 창단해 선수들을 직원으로 채용하고 선수활동과 병행하는 형식으로 운영해 주목을 받았다.

전 회장은 이 같은 공로를 인정받아 지난해 ‘광주시민대상’을 수상하는 영예를 안기도 했다.

이밖에 지난해 민주평통 자문위원으로서 평화통일 기반 조성과 민주평통 발전 기여 활동 등을 인정받아 올해 민주평통의장(대통령) 표창을, 올해 9월에는 코리아 파워 리더 대상을 수상했다.

전갑수 회장은 “지난해 종별선수권대회에서 우승을 차지하는 등 큰 대회에서 뛰어난 기량을 펼치고 있는 조선대학교 배구의 무궁한 발전을 기원한다”고 말했다.

민영돈 총장은 “코로나19로 체육계가 침체된 상황에서도 인재 양성을 위해 소중한 기금을 기탁해주셔서 감사드린다”고 답했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr