관악구 낙성벤처창업센터 3차 낙성 멘토링데이 개최

크리에이터, 소상공인, 투자분야 1:1 비대면 멘토링… 23일까지 선착순 접수...지역 내 예비 창업자 및 우수기업 지원 위한 다양한 비대면 프로그램 운영

[아시아경제 박종일 기자] 관악구(구청장 박준희) 낙성벤처창업센터와 서울창업카페 낙성대점이 지난 1, 2차 낙성 멘토링데이의 성공적인 개최에 이어 3차 멘토링데이를 27~29일 3일간 개최한다.

낙성 멘토링데이는 (예비)창업가에게 분야별 전문가 멘토를 1:1로 매칭, 맞춤형 진단을 통한 애로사항 해결에 도움을 주는 창업지원 프로그램이다.

이에 구는 코로나19 예방을 위해 화상 프로그램을 이용한 온라인 비대면 멘토링 시스템을 전격 도입, 큰 호응을 얻고 있다.

이번 3차 멘토링데이는 ▲크리에이터 ▲소상공인 ▲투자 3가지 분야로 진행된다.

먼저 오는 27일 진행되는 크리에이터 멘토링은 문용희 픽업 대표, 이윤재 요고어때 PD, 김민용 프로덕션 디온 대표가 참여해 유튜브 영상 분석과 영상 기획·제작에 대한 멘토링을 실시한다.

28일에는 소상공인 대상 멘토링이 진행된다. 김방숙 맥스컨설팅 이사, 조성일 신용보증재단 컨설턴트, 강태안 서울 가스트로 투어 대표가 참여해 소상공인 대상 경영 및 온라인커머스 활용법에 대한 멘토링이 진행된다.

마지막 29일에는 국내 유명 스타트업 투자 전문가들이 참석하는 투자 멘토링이 열린다. 멘토로는 김주연 킹슬리벤처스 심사역, 강길준 키움베스트먼트 선임심사역, 박준호 스파크랩스 이사, 차인환 서울대 기술지주 팀장이 활약한다.

멘토링데이는 23일까지 낙성벤처창업센터 홈페이지에서 구글 폼을 통해 선착순으로 신청 가능, 추가로 지원 분야별 사업 관련 자료를 낙성벤처창업센터 이메일(info@nvsc.co.kr)로 제출해야 한다.

낙성벤처창업센터는 낙성벤처밸리 구축과 함께 지역 내 예비창업자 발굴 및 우수기업 등을 지원·육성하기 위해 코로나19 상황 속에서도 교육, 컨설팅, 멘토링 등 다양한 비대면 창업 프로그램 운영을 통해 지역 창업자들에게 많은 도움을 주고 있다.

박준희 구청장은 “관악구의 대표 창업지원시설인 낙성벤처창업센터와 서울창업카페 낙성대점이 함께 (예비)창업자들을 위한 알찬 멘토링 행사를 준비했다”며 “코로나19로 힘든 상황이지만 낙성 멘토링데이를 통해 많은 도움을 얻으길 바란다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr