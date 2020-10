덕성여대, 전태일기념관과 상호협력 업무협약 체결

[아시아경제 이현주 기자] 덕성여자대학교와 아름다운청년 전태일기념관은 지난 15일 덕성여대 종로캠퍼스에서 상호협력 업무협약을 체결했다고 21일 밝혔다.

두 기관은 ▲학문·기술·정보의 상호 교류와 협력 ▲두 기관이 보유하고 있는 시설물 사용 상호 지원 ▲두 기관의 협력 필요성 인정 사업 협력 ▲공동 관심 분야 발굴 등에 협력할 방침이다.

전태일기념관은 전태일 열사와 노동의 참된 의미를 알리기 위해 지난해 4월 서울특별시에서 설립했으며, 운영은 재단법인 전태일재단에서 맡고 있다. 교육, 전시, 공연 등을 진행 중이다.

안병우 덕성학원 이사장은 "올해는 전태일 열사 분신항거 50주기, 덕성 창학 100주년"이라며 "두 기관이 50년과 100년이라는 의미 있는 해에 협력을 시작하게 되어 뜻깊다"고 말했다.

