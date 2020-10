남원문화도시, 소리터[OnAir]에서 남원의 문화활동을 둘러보다

[아시아경제 호남취재본부 박노식기자] 남원시 문화도시사업추진위원회(이하 남원문화도시)는 지역에서 펼쳐지고 있는 다양한 문화 활동을 집에서 감상할 수 있는 온라인 큐레이션 콘텐츠를 소리터[OnAir] 홈페이지를 통해 제공하고 있다.

소리터[OnAir]는 시민의 활동을 통해 제작된 영상과 음성 콘텐츠를 공유하기 위해 구축된 남원문화도시 온라인 플랫폼이다.

홈페이지에는 포스트 코로나 시대에 남원의 사람과 문화?장소를 온라인으로 소개하는 방구석 문화탐방 프로그램, 남원문화도시에서 교육을 수료하고 자체적으로 활동 중인 시민 팟캐스트 프로그램 등을 비롯하여 8개 카테고리에 영상 콘텐츠 44편과 음성 콘텐츠 48편이 업로드 되어 있다.

남원문화도시 관계자는 “신종 코로나바이러스로 인해 지역의 문화 활동이 위축된 상황 속에서, 소리터[OnAir] 홈페이지 운영을 통해 시민 여러분의 관심이 지속해서 이어지는 중계 역할을 할 수 있기를 기대하고 있다.”라고 말했다.

