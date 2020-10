[아시아경제 이승진 기자] 경찰이 서울 여의도 국회 도서관 인근에서 폭발물로 의심되는 가방이 있다는 신고를 받고 조사에 나섰다.

경찰은 20일 오후 4시께 '국회 도서관 뒤편에 비닐봉지에 쌓인 캐리어가 있다'는 국회 근무자의 신고를 받고 수색에 나섰다.

경찰은 폭발물 대응 매뉴얼에 따라 경찰특공대와 탐지견 등을 현장에 출동 시켜 상황을 파악하고 있다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr