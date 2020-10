윤갑근 전 서울고검장, 김진애 상대 1억원 소송…"허위사실 공표"

[아시아경제 유병돈 기자] 윤갑근 전 서울고검장이 20일 자신을 김봉현 전 스타모빌리티 회장이 밝힌 '술 접대 검사'라고 지목한 김진애 열린민주당 의원을 상대로 서울남부지법에 1억원의 손해배상을 청구하는 소송을 냈다.

윤 전 고검장은 "김 의원이 국정감사장에서 허위 사실을 공표해 명예를 훼손했다"며 "김봉현도 모르고 거기에 언급된 검사나 누구와도 룸살롱을 간 적이 없다"고 소송 제기 이유를 설명했다.

김 의원은 전날 국회 법제사법위원회의 서울고검 및 산하 검찰청 국정감사에서 김봉현 전 스타모빌리티 회장의 '옥중 입장문'에서 로비 대상으로 언급한 술 접대 검사 3명 중 1명이 윤 전 고검장이라며 이름과 사진을 공개했다.

김 전 회장은 앞서 발표한 입장문에서 윤 전 고검장을 겨냥해 "라임펀드 청탁 건으로 검사장 출신 야당 유력 정치인과 변호사에게 수억 원을 지급했고, 우리은행 행장과 부행장 등에도 로비했다"고 주장했다.

