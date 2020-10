함양군, 광주~대구고속도로 서함양 하이패스 IC 개통식

2021 함양 산삼 항노화 엑스포 주행사장 상림공원까지 2분 거리

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군은 광주~대구 고속도로 서함양 하이패스 IC 개통식을 했다고 20일 밝혔다.

이날 개통식에는 서춘수 함양군수를 비롯한 황태진 함양군의장, 함양군의원, 김주성 한국도로공사 광주전남본부장, 기관단체장, 주민 등 200여명이 참석한 가운데 경과보고, 축사, 테이프 커팅 순으로 진행했다.

군과 한국도로공사는 2019년 7월 착공해 총사업비 83억원을 투입, 1년여에 걸쳐 공사를 진행했다.

이번에 개통된 서함양 하이패스 IC는 총연장 1.79km로 대구 방면으로만 진·출입이 가능하고 하이패스 단말기를 부착한 4.5t 미만의 차량만 이용할 수 있다.

서 군수는 “서함양 하이패스 IC 개통으로 축제 때마다 반복되는 교통 혼잡에서 벗어나 더 원활하게 행사장에 접근할 수 있는 교통 편의성을 제공할 것”이라며 “동서남북을 하나로 묶고 나아가서는 남부내륙의 교통 요충지로서 역할을 할 것”이라고 기대했다.

한편 서함양 하이패스 IC 개통으로 2021함양산삼항노화 엑스포 행사장까지는 2분, 대봉산 휴양 밸리까지는 5분만에 도착할 수 있어 관광객의 접근성 개선과 엑스포의 성공적 개최는 물론 지역경제 활성화에도 이바지할 것으로 기대된다.

