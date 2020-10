보관하던 인테리어 비용 꺼내 뿌려

[아시아경제 김봉주 기자] 지난 주말 중국에서 마약을 흡입한 20대 남성이 아파트 30층에서 현금 약 3천만 원을 무더기로 뿌리는 일이 발생했다.

19일 텅쉰 등 현지 언론에 따르면 지난 17일 오후 중국 충칭시 시핑빠구의 어느 아파트 베란다에서 한 남성이 100위안짜리 돈뭉치를 밖으로 뿌려댔다.

해당 남성은 마약을 흡인한 뒤 환각 상태에서 집 인테리어 비용으로 보관하고 있던 현금 20만 위안(3천400만여원)을 꺼내 뿌린 것으로 전해졌다.

중국판 트위터인 웨이보에는 해당 남성이 뿌린 100위안짜리 지폐를 주우려는 사람들로 북적북적한 길거리의 모습이 영상으로 공개됐다.

신고를 받은 중국 경찰은 이 남성을 마약 투약 혐의로 긴급 체포해 조사하고 있다.

아울러 이날 뿌려진 현금은 사람들이 주워간 이후 약 4천 위안(68만여 원)이 수거된 것으로 전해졌다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr