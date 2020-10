소프트캠프, 일본 시넥스에 보안 클라우드 서비스 공급…"해외 진출 신호탄"

[아시아경제 유현석 기자] 소프트캠프 소프트캠프 258790 | 코스닥 증권정보 현재가 2,465 전일대비 90 등락률 -3.52% 거래량 120,418 전일가 2,555 2020.10.19 09:53 장중(20분지연) 관련기사 소프트캠프-베스핀글로벌, 전략적 클라우드 업무 협약 체결소프트캠프, 주가 3365원 (-3.99%)… 게시판 '북적'소프트캠프, 게이트엑스캐너 복수 국가 핵심 기간시설에 잇단 납품 close 는 글로벌 IT유통 기업인 일본 시넥스와 서비스 공급 계약을 체결했다고 19일 밝혔다.

소프트캠프의 보안 클라우드 서비스를 전 세계로 공급하기 위한 그 첫 번째 교두보를 일본에 마련했다. 이번 계약을 통해 보안 클라우드 서비스를 단계적으로 일본 시넥스의 CloudSolv 에 공급한다.

CloudSolv는 일본 시넥스가 마이크로소프트 등 유수의 글로벌 기업과 파트너십을 맺고 해당 기업의 보안, 협업, 네트워크 등 다양한 IT 솔루션 및 서비스를 일본 시넥스의 파트너사에게 제공하는 플랫폼을 말한다. 소프트캠프는 그 중 보안 카테고리에 서비스를 공급하고 단계적으로 확대해 나간다는 방침이다. 파트너를 통한 제품 공급이 일반적인 형태인 일본 시장의 특수성을 고려한 전략이다.

소프트캠프는 일본 시넥스의 파트너 유통망을 바탕으로 대기업 및 중소기업은 물론, 공공, 교육 등 주요 산업 분야의 고객 비즈니스를 강화하고 고객 발굴에 박차를 가한다. 이를 통해 글로벌 기업과 어깨를 나란히 하며 글로벌 경쟁력을 키워나간다.

소프트캠프는 보안 클라우드 서비스의 통합 브랜드인 Security 365의 서비스를 순차적으로 해당 플랫폼에 공급한다. 첫 번째는 악성코드 유통 경로 대부분을 차지하는 이메일의 본문, 파일, 웹 세 가지 요소를 CDR(무해화) 처리해 제로트러스트를 구현하는 SHIELDEX Mail Online이다. 이후 단계적으로 서비스를 공급한다. 원격근무 솔루션인 SHIELD@Home 과 기존의 암호화를 통한 정보유출 방지 솔루션인 DRM을 클라우드 환경에 맞게 업그레이드한 서비스 SHIELDRM, 멀티 클라우드 스토리지에 저장되는 모든 데이터에 대한 보안 서비스인 SHIELDrive가 공급된다.

배환국 소프트캠프 대표는 “이번 공급계약은 소프트캠프가 준비 해 온 보안 클라우드 서비스가 해외 시장 진출에 신호탄이 되는 계기로 삼을 것” 라며 “소프트캠프가 계획하는 ‘보안 클라우드 서비스’ 청사진이 구체적으로 실현되고 있음을 보여주는 의미있는 계약이라고 생각한다”고 말했다.

한편 시넥스는 전세계 26 개국에서 22만5000 명 이상의 직원이 근무하고 IT 제품을 중심으로 한 유통 물류 솔루션을 제공하는 글로벌 기업이다. 일본 시넥스는 시넥스의 일본 법인으로 고객의 과제를 해결하기 위해서 국내외 제품과 서비스를 결합한 솔루션 제안으로 부가가치를 제공하고 있다. 또 e커머스 및 디지털 마케팅을 통해 비즈니스 파트너부터 최종 사용자까지 폭넓게 서비스를 제공한다.

