경북 상주중 VR 체험교육 수강생 모두 음성 … 경기도 강사 확진에 전수조사

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경기도 김포에 사는 가상현실(VR) 전문 강사의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진과 관련, 체험교육을 받은 경북 상주의 중학생과 교사가 모두 음성 판정을 받았다.

18일 상주시에 따르면 지난 15일 오후 1시부터 1시간 동안 상주중학교에서 1학년 학생 25명이 경기도에서 원정 출강한 강사 A씨로부터 가상현실 체험교육을 받았다.

이후 A씨는 발열 증상으로 김포에서 검사를 받아 코로나19 양성 판정을 받았다. 상주시는 이 같은 사실을 파악한 뒤 강의를 받거나 접촉한 학생 27명과 교사 3명 등 30명을 대상으로 전수 검사했고, 대상자들은 모두 음성 판정을 받았다. 시는 학교 특수성을 고려해 강의를 받은 학생을 모두 14일간 자가격리토록 했다.

상주시 관계자는 "강의 당시 강사·학생 모두 마스크를 착용했고, 거리를 일정하게 유지하는 등 방역수칙을 준수한 것으로 파악됐다"고 했다.

