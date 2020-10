[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 조선대학교병원은 경기도 양주에 위치한 한국마스크(대표 고소휘)에서 코로나19 극복을 위해 마스크 1만3500장을 기부했다고 16일 밝혔다.

한국마스크 측은 이번 마스크 기부가 일회성에 그치지 않고 분기마다 마스크를 기부할 예정이여서 코로나 극복을 위한 뜻깊은 마음을 더 했다.

한국마스크 관계자는 “올해 초부터 발생한 코로나19로부터 건강한 사회를 함께 만들어 가길 응원한다”고 말했다.

정종훈 병원장은 “추석 연휴 이후 코로나 19의 확산이 지속되는 상황에서 도움을 준 한국마스크 측에 대단히 감사를 드린다”며 “안전한 광주·전남을 위해 더욱 힘쓰겠다”고 밝혔다.

