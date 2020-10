"日, 후쿠시마 원전 오염수 해양 방류 방침"

마이니치신문 보도

[아시아경제 뉴욕=백종민 특파원, 국제부 기자] 일본 정부가 후쿠시마 제1원전 오염수에 대해 방사성 물질의 농도를 낮춘 후 바다에 방류해 처분한다는 방침을 굳혔다고 마이니치신문이 15일 보도했다.

보도에 따르면 일본 정부는 이달 중이라도 후쿠시마 제1원전 관련 폐로ㆍ오염수대책을 논의하는 관계 각료 회의를 열고 결정할 계획이다.

후쿠시마 제1원전에선 2011년 동일본대지진 당시 폭발사고를 일으킨 원자로 내의 용융된 핵연료를 식히는 순환 냉각수에 빗물과 지하수가 유입돼 섞이면서 오염수가 하루 160~170t씩 발생하고 있다.

도쿄전력에 따르면 올해 9월 기준으로 탱크에 보관된 오염수는 123만t에 달하며 오염수를 보관하는 탱크의 용량은 2022년 여름에는 한계에 달한다.

마이니치신문은 관련절차등을 고려해 실제 방류까지는 2년 정도 걸릴 것으로 예상했다.

