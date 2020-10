[라이킷픽] “가을에 컬러하세요!” 신상 메이크업 라인

메이크업 신제품 리뷰

[컬처&라이프부 김희영 기자] 가을바람이 쌀쌀하게 불어오면 피부 케어는 물론 메이크업에 욕심이 생긴다. 단풍잎이 물드는 계절, 얼굴에 화려함을 더하는 메이크업이 생각난다면 신상 아이템으로 꾸며보자. 환절기 예민해진 피부도 부담 없이 사용할 수 있는 메이크업 신제품들이 출시됐다. 기분 전환은 물론 데일리도 돋보이게 만들어주는 메이크업 신상 라인을 소개한다.

촉촉하게 광채 피부를 연출해주는 만능 하이라이터

한 번의 터치로 광채와 촉촉한 컬러를 얼굴에 얹어주는 만능 치트키. 림멜 글로우 스틱 하이라이터는 본래 기능인 하이라이터는 물론 치크, 아이섀도우로도 활용 가능한 멀티 유즈 제품이다. 바를 때 뭉침 없이 부드럽게 발리는 촉감이 좋고 은은한 펄감이 얼굴빛을 생기 있게 연출해준다. 버블리, 볼드, 히트, 트레져 등 총 4가지 컬러로 원하는 부위에 활용 가능하다. 손가락으로 톡톡 펴 발라 주면 완성. 림멜 ‘글로우 스틱 하이라이터’ 5g 라이킷픽♥

모공에 끼임 없이 밀착되는 파운데이션

맥스팩터 ‘페이스피니티 올 데이 플로리스 3 IN 1 파운데이션’

트리플 조합으로 피부에 쫙 붙는 피부 바탕을 만들어보자. 페이스피니티 올 데이 플로리스 3 in 1 파운데이션은 프라이머, 컨실러, 파운데이션의 3가지 기능을 하나로 모아놓은 잇템이다. 가벼우면서도 얼굴에 완벽하게 밀착되는 텍스처를 갖고 있으며 피지와 유분을 잡아줘 보송한 피부를 연출해준다. 건조하지 않고 커버력이 좋으며 모공 끼임 없이 매끈하게 발리는 것이 특징. 맥스팩터 ‘페이스피니티 올 데이 플로리스 3 IN 1 파운데이션’ 30ml 라이킷픽♥

입술에 컬러를 입혀주는 과일 틴트

착붙 컬러로 입술의 생기를 유지하자. 카트린 루즈스타 쥬시 워터 틴트는 발색력이 좋으며 유지가 오래되는 아이템이다. 베리 레드, 그레이프 핑크, 체리 버건디 등 총 3가지 컬러로 과일을 머금은 듯 또렷한 컬러감이 특징. 발랐을 때 각질 없이 촉촉하게 입술에 스며들며 팁을 이용해 풀 컬러, 그라데이션 연출이 가능하다. 달콤한 과일향까지 더해져 자꾸 손이 가는 제품. 카트린 ‘루즈스타 쥬시 워터 틴트’ 4g 라이킷픽♥

특별한 나를 위한 메이크업 잇템

무브 모션, 쏘내추럴, 플루케

자연스럽게 빛나는 펄감을 활용한 반짝이는 메이크업을 완성해보자. 붓 형태의 얇은 브러시로 글리터를 원하는 부위에 바르고 펴 발라 주면 고운 입자 펄이 은은하게 픽스되어 예쁜 화장을 가능하게 해준다. 자극이 적은 성분을 활용해 부담 없이 사용할 수 있다. 화이트, 골드, 핑크 컬러로 눈매와 입술에 포인트로 활용하기 딱 좋은 메이크업 제품. 무브 모션 ‘글리터’ 3.5g

유지력을 향상시켜주는 메이크업 픽서 잇템. 쏘내추럴 워터글로우 메이크업 세팅 픽서는 이전 버전에서 수분감과 피부 진정을 도와주는 성분이 추가되어 리뉴얼 출시된 제품이다. 고운 안개분사형식으로 끈적임 없이 메이크업의 지속력을 높이는데 도움을 준다. 쏘내추럴 ‘워터 글로우 메이크업 세팅 픽서’ 75ml

바르는 네일 스티커로 손톱에 색을 입혀보자. 플루케 어도러블 수성 매니큐어는 스티커처럼 떼어내는 필 오프 방식의 네일 제품으로 독한 리무버 없이도 제거가 가능하다. 네일을 잘 못 바르는 사람도 쉽게 바를 수 있고 어린아이와 임산부도 안심하고 사용할 수 있는 비건 매니큐어다. 발색도 잘 되는 편이며 유지력을 높여주는 탑코트를 같이 활용해서 발라주는 것이 좋다. 플루케 ‘어도러블 수성 매니큐어’ 5g

