'코로나19 여파' 외투유치 난항…인천경제자유구역, 목표액 52% 유치

[아시아경제 박혜숙 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태가 계속되면서 인천경제자유구역에 대한 외국인 투자 유치가 부진을 면하지 못하고 있다.

9일 인천경제자유구역청에 따르면 올해 9월 말 기준으로 인천경제자유구역에 대한 외국인직접투자(FDI) 신고금액이 3억 4400만달러로, 연간 목표액(6억 5600만달러)의 52%에 그쳤다.

코로나19로 인해 외국에서의 IR(기업설명회)를 통한 인천경제자유구역 홍보와 투자유치가 어려운 점이 주요인으로 분석된다.

인천경제청은 이러한 상황을 고려해 온라인 화상 투자설명회 등 다양한 투자유치 활동을 펼치며 안간힘을 쓰고 있다.

올해 미국 뉴욕에 본사를 둔 펀드매니지먼트 기업인 EMP 벨스타의 송도국제도시 신항 배후단지 내 저온복합물류센터 건립, 세계적인 물류회사인 DHL의 인천허브 화물터미널 증축 외에도 일본의 아이리스 코리아, 싱가포르의 스카이로지스 등 25개의 외국투자기업으로부터 투자신고를 받았다.

또 지난 1년여 동안 대봉엘에스㈜ 본사 및 연구소 건립, 애경그룹 종합기술원 건립, BGF 에코 바이오 친환경 첨단플라스틱 제조시설 건립 등 3건의 계약을 이끌어냈다.

이밖에 코스트코 청라점 건립, EMP 저온복합물류센터 건립, 캘빈 매니토바 국제학교 설립, 청라 스트리밍 시티 조성, 한국기초과학지원연구원(KBSI) 수도권 통합센터 건립 등 다양한 분야에서 양해각서(MOU)를 체결했다.

인천경제청은 한국판 실리콘밸리를 추구하는 스타트업 육성의 산실이 될 '인천스타트업파크'를 비롯해 인천을 문화예술도시로 이끌 '아트센터 인천 2단계 사업', 송도를 동양의 베네치아로 조성하는 '워터프런트' 등 주요 사업에도 박차를 가하고 있다.

현재 사업자 공모가 진행중인 청라국제업무단지 개발, 경관심의를 통과하며 속도를 내고 있는 '청라 시티타워' 건설, 오는 연말 착공이 예정된 '제3연륙교' 등 주요 프로젝트 사업들도 본격 추진되고 있다.

특히 바이오 산업과 관련해 송도국제도시에 세계 최대 규모의 바이오 의약품 생산거점이 마련되면서 생명과학 분야 글로벌 기업인 '써모피셔 사이언티픽' 등 관련 기업들의 입주가 이어지고 있으며, 최근 들어 삼성바이오로직스와 셀트리온 등 대기업들의 신규투자도 진행되고 있다.

인천경제청 관계자는 "화상통화와 이메일 등을 활용해 잠재적 투자자들과의 네트워킹을 지속하고 인천경제자유구역에 이미 투자한 기업들을 통해 신규 투자 유치와 증액 투자를 유도하고 있다"며 "코로나19로 인해 외국인 투자유치가 어려운 상황이지만 올 연말까지 목표 대비 80%를 달성할 것으로 예상한다"고 밝혔다.

