레이, KF-AD·수술용 마스크 인증 획득

[아시아경제 장효원 기자] 치과용 의료기기 전문회사 레이 레이 228670 | 코스닥 증권정보 현재가 43,250 전일대비 200 등락률 -0.46% 거래량 22,987 전일가 43,450 2020.10.08 14:12 장중(20분지연) 관련기사 레이, 바닥을 지나 반등하는 '실적'…"성장성 이상무"레이, 525억 규모 공급계약 체결[Today 증권사 리포트 총정리] 레이, 에코프로비엠 높은 목표가 제시 close 의 ‘귀 편한 마스크’가 의약외품 KF-AD(비말차단), 수술용 마스크 인증을 받았다고 8일 밝혔다.

치과용 디지털 치료 솔루션업체인 레이는 현재 안양에 마스크 생살설비를 구축해 ‘귀 편한 마스크’ 제품을 생산해 판매하고 있다.

레이는 자사 KF80 마스크 인증도 곧 나올 것으로 보인다고 밝혔다. 또 KF-AD, 수술용 마스크와 KF80뿐만 아니라 얼굴에 맞지 않아 감염에 취약한 유아, 청소년들을 위해 중소형 마스크 인증도 진행하고 있다.

레이는 국내 시장뿐만 아니라 해외 시장으로 제품을 수출하기 위해 현재 미국 FDA와 유럽 CE 인증도 진행 중이며 해당 인증들이 나오게 되면 동사의 마스크 관련 매출이 더욱 가파르게 성장할 것으로 예상된다고 강조했다.

레이의 귀 편한 마스크는 보풀이 발생하지 않는 원단을 사용했고, 장시간 마스크를 착용하는 사용자들의 불편을 고려해 2cm 넓고 부드러운 밴드를 적용함으로써 편안한 착용감을 주는 제품을 제조하는데 주력하고 있다.

이에 장기간 마스크를 착용해야 하는 의사들에게 레이의 수술용 마스크는 안전성과 착용성 측면에서 사용자들에게 매우 유용할 것이라는 설명이다.

이상철 레이 대표는 “아직 백신이나 치료제가 없는 상황에서 전염병을 예방하기 위한 최선의 대안은 마스크”라며 “레이는 의료기기 전문회사로서의 책임감과 사명감을 가지고 남다른 품질의 마스크를 제조하기 위하여 마스크 제조 사업에 뛰어 들었다”고 밝혔다.

장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr