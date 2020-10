[아시아경제 최은영 기자] 배우 수현이 엄마가 됐다. 위워크 전 한국 대표 차민근 씨와 화촉을 밝힌 지 10개월 만이다.

1일 수현은 자신의 SNS에 "she's perfect♡"라는 글과 함께 사진한 장을 올렸다.

공개된 사진에는 갓 태어난 딸의 손을 꼭 잡은 수현의 모습이 담겨있다.

게시물을 접한 동료배우 성유리는 "어머 수현아 축하해♡♡♡", 밴드 로열 파이럿츠 제임스 리는 "Claudia congratulations!!!"이라는 댓글을 달면서 축하했다. 수현은 "thank youuu!"라는 대댓글을 남겼다.

한편 수현은 지난 2019년 12월 14일 세 살 연상의 기업가이자 위워크 전 한국 대표 차 민근 씨와 백년가약을 맺었다.

