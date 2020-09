순천시 코로나19, 71번 확진자 발생‥서면 거주 50대 남성

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천시 71번 코로나19 확진자가 발생했다. 지역감염확진자로는 지난달 3일 이후 27일 만이다.

71번 확진자는 순천시 서면에 거주하는 50대 남성으로 화물차 운송업에 종사하고 있는 것으로 알려졌다.

순천시는 71번 확진자가 화물운송업에 종사하고 있어 외부에서 감염된 것으로 추정하고 있으며 확진자의 구두 진술에 의한 동선은 즉시 공개했다.

순천시 보건당국은 확진자의 진술 내용을 바탕으로 CCTV 등 역학조사를 진행하고 있으며 추후 동선은 확인되는 대로 시민들에게 공개할 예정이다.

순천시와 보건당국은 긴장감을 높이며 추석 연휴기간 이동을 최소화 해줄 것을 시민들에게 당부했다.

다음은 순천시가 공개한 71번 확진자의 이동 동선이다.

① 9.25. 타지역 동선(자차 이동)

② 9.25. 13:38 ~ 14:45 율촌 OOOO(역학조사 진행중, 자차 이동)

③ 9.25. 16:00 서면 OOO마트(접촉자파악완료)

④ 9.25. 17:00 지인 자택 → 자택(접촉자파악완료)

⑤ 9.27. 13:40 용당동 OOOO(역학조사 진행중)

⑤ 9.28. 10:36 OOO편의점(타지역 동선) → 12:00 율촌면 OOOO(접촉자파악완료)

⑥ 9.28. 13:16 ~ 13:45 율촌 OOOO(역학조사 진행중,자차 이동)

⑦ 9.28.~29. 타지역 동선(자차 이동)

⑧ 9.29. 16:27 용당동 OOOOOOO마트(접촉자파악완료)

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr